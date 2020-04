Gesundheitsministerium stellt neue Strategie für Coronavirus-Tests vor

Tschechien plant ein effektiveres Vorgehen bei den Tests auf Coronavirus. An Orten, die von der Infektion, stärker betroffen sind, soll intensiver und flächendeckend getestet werden, teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch am Donnerstag mit. Das Gesundheitsministerium hat seine neue Strategie zur Eindämmung des Coronavirus auf einer Pressekonferenz in Prag vorgestellt.

Laut dem stellvertretenden Gesundheitsminister Roman Prymula gehören zu den betroffenen Regionen unter anderem Grenzgebiete an der tschechisch-deutschen Grenze. Dort müsse man sich auf Berufspendler, Seniorenheime und medizinische Einrichtungen vorrangig konzentrieren, so Prymula.