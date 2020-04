Gesundheitsministerium billigt Nutzung des Grippemittels Favipiravir

Das antivirale Grippemittel Avigan (Favipiravir) aus Japan soll in wenigen Tagen schon für tschechische Covid-19-Patienten bereitstehen. Dies kündigte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Donnerstagvormittag an. Tschechien gehört zu 20 Ländern, denen Japan das Medikament zukommen lässt.

Das Gesundheitsministerium hat am Freitag die Behandlung von mit dem antiviralen Grippemittel Avigan (Favipiravir) aus Japan zugestimmt. Das Medikament soll bei den an Covid 19 leidenden Patienten im Rahmen einer experimentellen Behandlung eingesetzt werden. Dafür ist eine Zustimmung des Erkrankten nötig.

Tschechien gehört zu 20 Ländern, denen Japan das Medikament zukommen ließ. Höchstens 100 Packungen mit insgesamt 10.000 Tabletten sollen hierzulande zur Verfügung stehen.