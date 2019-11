Gesundheitsminister: Visegrád-Gruppe sollte gemeinsam Medikamentenpreise verhandeln

Die Visegrád-Staaten sollten geschlossen als Gruppe mit Pharma-Unternehmen über die Preise von Medikamenten verhandeln. Dies schlug Tschechiens Gesundheitsminister Adam Vojtěch am Rande eines Treffens der Visegrád-Länder mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag vor. Man könnte so ein stärkerer Partner für die Produzenten sein, so Vojtech mit Verweis auf eine ähnliche Vorgehensweise der Benelux-Länder.

Steigende Medikamentenpreise gelten als eines der größten Probleme im Gesundheitswesen der Visegrád-Staaten. Ein weiteres Thema bei den Gesprächen am Dienstag war zudem die Abwanderung von Ärzten und Krankenschwestern.