Gesundheitsminister: Sommerurlaub maximal in ausgewählten Ländern

Tschechen werden in diesen Sommer nicht so frei wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie reisen können. Dies sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Samstag gegenüber Journalisten. Er könne sich aber vorstellen, dass Urlaubsaufenthalte in ausgewählten Ländern mit geringer Corona-Ansteckungsgefahr möglich würden, so der Ressortchef.

Laut Vojtěch verhandelt Tschechien derzeit in diesem Sinn bereits mit der Slowakei und Kroatien. Eine entsprechende Regelung sei jedoch abhängig von der weiteren Entwicklung der Pandemie. Weiter sagte der Gesundheitsminister, dass für Urlaubsreisen eventuell ein negativer Test auf das Coronavirus nötig sein könnte. Zudem könne auch eine Quarantänezeit nach der Rückkehr gefordert werden.