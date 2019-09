Gesundheitsminister plant Werbeverbot für Alkohol und Tabak in den Medien

Gesundheitsminister Adam Vojtech will Werbung für Alkohol und Tabak aus den Medien verbannen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf wolle er bis Ende des Jahres vorlegen, so der parteilose Politiker in einem Fernsehinterview am Sonntag. Außerdem wolle er strengere Regeln für elektronische Zigaretten festlegen, kündigte der Minister an.

Tschechien gehört beim Alkoholkonsum zur Weltspitze. Laut Minister Vojtech zeigen Studien, dass hierzulande Kinder mit bereits 12 Jahren erste Erfahrungen mit Alkohol sammeln.