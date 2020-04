Gesundheitsminister: Öffnung der Grenzen nicht auf Tagesordnung

Die Grenzen Tschechiens bleiben weiter geschlossen. Man rechne nicht damit, dass man die Grenze in den nächsten Wochen und Monaten komplett öffnen könnte, wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen am Samstag sagte. Die Regierung könnte künftig Reisen ins Ausland je nach dem aktuellen Stand der Ausbreitung des Coronavirus in dem jeweiligen Staat erlauben, ergänzte Vojtěch.

Die Regierung hat Mitte März die Grenzen wegen der Coronavirus-Pandemie dicht gemacht. In der vergangenen Woche hat sie das Verbot teilweise abgeschwächt: Ab 14. April darf man in dringenden Fällen wie etwa Arbeitsreise oder Besuch bei Verwandten im Ausland ausreisen.