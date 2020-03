In Tschechien wurden bisher acht Personen positiv auf Coronavirus getestet. Die Tests, deren Resultate am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurden, haben keinen weiteren Coronavirus-Fall bestätigt. Dies teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) via Twitter mit.

Getestet wurden dem Gesundheitsminister zufolge bisher 407 Menschen. Alle acht positiv Getesteten hatten zuvor Norditalien besucht.