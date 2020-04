Gesundheitsminister: In Tschechien drohen keine italienischen Verhältnisse

Tschechien schlage sich bisher gut im Kampf gegen das Coronavirus. Es würden daher keine Verhältnisse wie in Italien drohen. Dies sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Mittwoch bei einem Pressebriefing in Prag.

Laut dem Ressortchef rechnen Experten bis Ende April mit rund 14.000 Corona-Infizierten hierzulande. Wie der Vorsitzende der tschechischen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Vladimír Černý, ausführte, kann das tschechische Gesundheitssystem solche Zahlen bewältigen. Ein kritischer Punkt werde erst bei 45.000 Kranken erreicht, so Černý.