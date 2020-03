Gesundheitsminister: Fünf Personen in Tschechien mit Coronavirus infiziert

In Tschechien wurden bisher fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Dienstagmorgen mit. Im fünften Fall handelt es sich um eine Studentin aus Ecuador, die in Mailand studiert. Sie hat eine US-Amerikanerin bei ihrer Tschechien-Reise begleitet, die bereits zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Bisher wurden Vojtěch zufolge in Tschechien 236 Menschen auf das Coronavirus überprüft, auf 16 Resultate der Tests wird noch gewartet.