Gesundheitsminister: Flächendeckendes Testen auf Coronavirus beginnt am Mittwoch

Mit einem flächendeckenden Testen der Bevölkerung auf das Coronavirus soll am Mittwoch angefangen werden. Das sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Sonntag gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk. Das Testen wird Prag, Südmähren und die Regionen von Litoměřice / Leitmeritz und Litovel / Littau betreffen. Das Ziel ist es, den Anteil der Infizierten an der Bevölkerung festzustellen.

Vojtěch zufolge wurde das flächendeckende Testen bereits von der ethischen Kommission gebilligt. Die Studie will der Gesundheitsminister auf einer Pressekonferenz am Dienstag vorstellen, am Mittwoch soll da Testen beginnen. Der stellvertretende Gesundheitsminister Roman Prymula erklärte, dass die Ärzte bis zu 28.000 Menschen auf das Coronavirus testen sollen.