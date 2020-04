Gesundheitsminister: Covid 19 in Tschechien unter Kontrolle

In Tschechien ist es laut Gesundheitsminister Adam Vojtěch gelungen, die unkontrollierte Ausbreitung der Covid-19-Erkrankung zu stoppen. Ende April werde es hierzulande rund 10.600 Covid-19-Patienten geben, sagte der Minister vor Journalisten am Mittwoch in Prag. Vor einer Woche war man noch von 14.200 Coronavirus-Fällen Ende April ausgegangen.

Laut den jüngsten Angaben beteiligen sich die Senioren mit 24 Prozent an der Gesamtzahl der Coronavirus-Angesteckten. Das durchschnittliche Alter der verstorbenen Patienten liegt über 80 Jahren.

Das Gesundheitsministerium und das Institut für Gesundheitsinformationen und Statistik haben am Mittwoch die aktuelle Lage und die Folgen der Maßnahmen zur Unterbindung der Epidemie ausgewertet sowie eine Prognose für die nächsten Tage veröffentlicht.