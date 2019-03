Gesundheitsminister: Bis zu 1000 Masern-Fälle in Tschechien

Die Zahl der Masern-Fälle in Tschechien könnte in diesem Jahr die Marke von 100 Infizierten überschreiten. Das sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Allein in diesem Jahr sind bis 21. März schon 366 Menschen an Masern erkrankt. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt nur 203 Erkrankte.

In Tschechien müssen Kinder obligatorisch gegen Masern geimpft werden. Die Impfung sei die einzige Möglichkeit, der gefährlichen Krankheit entgegenzuwirken, so Vojtěch. Auch hierzulande wächst die Zahl von sogenannten Impf-Gegnern.