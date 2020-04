Gesundheitsamt Südmähren erstellt erste Mappe für Smarte Quarantäne

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Südmähren haben erstmals bei einem Covid-19-Patienten eine sogenannte Erinnerungsmappe erstellt. Sie ist ein Bestandteil der Smarten Quarantäne, die in Tschechien in großem Umfang nach Ostern gestartet werden soll. In Südmähren gäbe es aber derzeit nur wenig Fälle, an denen sich diese Form der Isolation ausprobieren ließe, sagte der Direktor des dortigen Kreisgesundheitsamtes, David Křivánek, am Sonntag der Nachrichtenagentur ČTK.

Eine Zusage des Patienten vorausgesetzt, lässt sich anhand der Erinnerungsmappe das Bewegungsprofil des Covid-19-Infizierten der zurückliegenden fünf Tage ermitteln. Das geschieht unter Auswertung der Daten auf seinem Handy und seiner Bankkarte. Die dabei gewonnenen Informationen werden genutzt, damit sich der Patient im Gespräch mit den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes besser erinnern kann, wem er zuletzt so alles begegnet ist. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) sieht die Smarte Quarantäne als das wichtigste Projekt des Staates im Kampf gegen das Coronavirus an.