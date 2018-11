Gerichte müssen erneut Entlassung von Ex-Kulturminister Herman aus Stasi-Unterlagenbehörde verhandeln

Die tschechischen Gerichte müssen sich erneut mit der Abberufung von Ex-Kulturminister Daniel Herman von der Spitze des Instituts zum Studium totalitärer Regime befassen. Der Christdemokrat hatte die tschechische Stasi-Unterlagenbehörde von 2010 bis 2013 geleitet. Gegen seine Abberufung hatte Herman geklagt. Die Gerichte gaben ihm darauf in mehreren Instanzen recht.

Der Oberste Gerichtshof ist jedoch am Freitag zur Auffassung gekommen, dass in den bisherigen Verhandlungen die Argumente des Instituts zum Studium totalitärer Regime nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Der Fall wird deswegen wohl an das Amtsgericht im dritten Prager Stadtbezirk zurückgehen.