Gericht: Zeman muss sich wegen Aussagen über Peroutka nicht entschuldigen

Der Staat muss sich für die Aussagen von Staatspräsident Miloš Zeman über den Journalisten Ferdinand Peroutka nicht entschuldigen. Das beschloss das Gericht im ersten Prager Stadtbezirk im Rechtsstreit zwischen Präsident Miloš Zeman und der Enkelin von Peroutka, Terezie Kaslová am Montag. Der Staatspräsident habe in seinen Aussagen gegen keine Vorschriften für die Ausübung seiner öffentlichen Funktion verstoßen, hieß es in dem Urteil.

Das Staatsoberhaupt hatte den Journalisten Ferdinand Peroutka 2015 als Symbol für das Versagen der Intellektuellen in der Vorkriegs-Tschechoslowakei bezeichnet. Zeman zufolge soll Peroutka in den 1930er Jahren einen Zeitungsartikel mit dem Titel „Hitler ist ein Gentleman“ verfasst haben. Bis heute hat die Präsidentenkanzlei jedoch die Existenz des Artikels nicht belegen können.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Peroutkas Enkelin verlangt weiterhin eine Entschuldigung.