Gericht verhängt Haftstrafe wegen Herstellung von Sprengstoff

Das Stadtgericht in Prag hat am Freitag den slowakischen Bürger Dominik Kobulnický wegen der Gefährdung der Öffentlichkeit zu einer Haftstrafe von 6,5 Jahren verurteilt. Zudem wurde der 26-Jährige aus Tschechien ausgewiesen.

Dem Slowaken wird vorgeworfen, einen Terroranschlag geplant zu haben. Er hat in seiner Wohnung in Prag Chemikalien zur Herstellung eines Sprengstoffs gelagert. Zudem teilte er laut der Anklage Fotos und Beiträge in Sozialnetzten, die den Terrorismus propagiert haben. Der Verurteilte bestreitet seine Schuld und behauptet, der Sprengstoff sei für ein Feuerwerk am Silvestertag bestimmt worden.