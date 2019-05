Gericht: Staat muss sich für Zeman-Aussage entschuldigen

Der Staat muss sich für unwahre Aussagen von Staatspräsident Miloš Zeman über dessen ehemaligen Berater Zdeněk Šarapatka entschuldigen. Dies hat das Amtsgericht für den ersten Prager Stadtbezirk am Freitag entschieden, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Zeman hatte in einem Fernsehinterview behauptet, den früheren Vize-Chef der Präsidialkanzlei seinerzeit wegen Unfähigkeit entlassen zu haben. Das Arbeitsverhältnis mit Šarapatka war jedoch in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst worden.

Für die Entschuldigung ist nun das Finanzministerium zuständig. Er sei sicher, dass das Ressort in Berufung gehen wird, kommentierte Präsidentensprecher Jiri Ovčáček das Urteil.