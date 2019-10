Gericht rehabilitiert Dissidenten Wonka für politische Haft im April 1988

Das Bezirksgericht im ostböhmischen Náchod hat am Mittwoch den ehemaligen politischen Häftling Pavel Wonka rehabilitiert. Der einstige Dissident war im April 1988 ohne rechtliche Grundlage für drei Wochen in ein Gefängnis gesteckt worden. Am 26. April 1988 ist er dort unter bislang nicht geklärten Umständen gestorben. Pavel Wonka gilt als der letzte politische Häftling des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei, der in einem Gefängnis ums Leben kam.

Die Klage gegen das damalige Urteil an Wonka hat dessen Bruder Jiří erhoben. Als Hinterbliebener des Opfers kann er jetzt beim Staat Schadensersatz für die unberechtigte Haftstrafe seines Bruder einfordern. Dies stehe für ihn aber nicht im Vordergrund. „Es geht mir um die moralische Seite in der Sache. Für eine Entschädigung habe ich das nicht getan“, sagte Jiří Wonka nach dem Urteilsspruch gegenüber Medien.