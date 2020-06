Gericht fällt Urteil wegen Billigung der Terrorangriffe in Neuseeland

Das Stadtgericht in Prag hat am Montag Renata Pelikánová der Unterstützung und Propagation des Terrorismus schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Freiheitsentzug auf Bewährung verurteilt. Die 47-jährige Frau hat in den Social Media die Terrorangriffe an Moscheen in Christchurch in Neuseeland gebilligt.

Die Frau gab vor dem Gericht an, sie bedauere ihre Tat. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung für sie, er ging sofort in Berufung.

Bei den Terrorangriffen in Christchurch wurden 50 Personen im März letzten Jahres ermordet.