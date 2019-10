Gericht bestätigt hohe Haftstrafen für niederländische Schläger in Prag

Zwei Niederländer, die im April 2018 einen Kellner in Prag brutal zusammengeschlagen haben, müssen für fünfeinhalb und sechs Jahre ins Gefängnis. Dies hat das Prager Obergericht am Dienstag in einem Berufungsverfahren entschieden. Dieses reduzierte bei einem der beiden Täter die ursprüngliche Strafe um sechs Monate. Die verurteilten Niederländer dürfen zudem für zehn Jahre nicht nach Tschechien reisen.

Die beiden Brüder waren damals zusammen mit Freunden zu einem Junggesellenabschied nach Prag gekommen. Im Garten eines Restaurants im Stadtzentrum kam es zu einem Kampf, als ihnen der Manager verbot, mitgebrachten Alkohol zu trinken. Ein Kellner, der zur Hilfe eilte, erlitt bei der Schlägerei schwere Kopfverletzungen und ist heute arbeitsunfähig.