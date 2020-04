General Pavel gründet Initiative zur Hilfe im Anti-Coronavirus-Kampf

Der ehemalige Oberbefehlshaber der tschechischen Armee und Chef des Nato-Generalstabs, Petr Pavel, hat die Initiative „Spolu silnější“ (Gemeinsam stärker) gegründet, die den Menschen helfen soll im Kampf gegen das Coronavirus. Ziel der Initiative sei es, Geld zu sammeln und damit Freiwillige zu unterstützen, die beispielsweise Schutzmittel herstellen. Besserverdienende können dazu ihre Spenden auf ein transparentes Konto einzahlen, das man im Internet aufrufen kann. Auf der anderen Seite können sich auf dieser Seite Menschen oder Organisationen melden, die eine dringende Hilfe benötigen, sagte Pavel am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag. In den zurückliegenden Tagen hat die Initiative bereits 150.000 Kronen (5550 Euro) gesammelt und damit drei Organisationen geholfen.

Pavel würdigte die Welle der Solidarität, die im Zuge der Coronavirus-Pandemie hierzulande entstanden ist. „Nicht alle von uns können Atemschutzmasken fertigen, Mundschutzbinden nähen, Schilde anbringen oder dort Hilfe leisten, wo sie benötigt werden. Aber viele können mit finanziellen Spenden über die Krise hinweghelfen“, sagte der Ex-Befehlshaber der Nato.