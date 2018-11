General Pavel: Aktivitäten Russlands stellen größere Drohung als Terrorismus dar

Russlands und Chinas Aktivitäten stellen eine größere Drohung für Tschechien als internationaler Terrorismus dar. Das sagte der ehemalige Generalstabschef der Tschechischen Armee Petr Pavel während einer Diskussion am Donnerstag in Prag. Die internationale Debatte wurde unter dem Titel „Die Nato im 21. Jahrhundert und die Tschechische Armee“ vom CEVRO-Institut veranstaltet. Russland erhöht General Pavel zufolge seinen Einfluss auf Tschechien. Wegen Tschechiens Nato-Mitgliedschaft halte Russland Tschechien nicht für einen Freund, sondern für eine Sicherheitsdrohung, so der General.

Pavel erinnerte daran, dass tschechische Politiker den internationalen Terrorismus als die größte Gefahr präsentieren. Dies sei nur eine der Drohungen, aber sie sei nicht so dringend wie die anderen, sagte der General. Es sei gefährlich, zu vergessen, dass Tschechien unter dem Einfluss russischer Aktivitäten sei, betonte Pavel. Tschechische Streitkräfte müssen seinen Worten zufolge imstande sin, auch den nicht militärischen Risiken entgegenzuwirken wie der Propaganda, dem Informationskrieg und den hybriden Angriffen.