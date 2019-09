Auf der Prager Burg findet am Donnerstag ein Gipfeltreffen der Premierminister der Visegrád-Länder statt. Eingeladen sind zudem auch Vertreter der Länder des westlichen Balkan. Das Ziel des Treffens ist es, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen zu stärken.

Am Donnerstag sagte die Delegation des Kosovo ihre Teilnahme in letzter Minute ab. Grund dafür sind die Aussagen von Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman bei einem Serbien-Besuch Mitte dieser Woche. Zeman kündigte in Belgrad an, neu über die Anerkennung des Kosovo durch die Regierung in Prag verhandeln zu wollen.