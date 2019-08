Gemeinsame tschechisch-polnische Regierungssitzung geplant

Eine gemeinsame Sitzung der tschechischen und der polnischen Regierung wird am kommenden Mittwoch in Warschau stattfinden. Für die tschechische Seite sollen unter anderem Premier Andrej Babiš, Umweltminister Richard Brabec, Industrieminister Karel Havlíček, Agrarminister Miroslav Toman daran teilnehmen.

Am Rande der Tagung sind auch bilaterale Treffen geplant. Es handelt sich um die sechste gemeinsame Sitzung, die Kabinettsmitglieder Tschechiens und Polens tagten an einem Tisch zuletzt im November letzten Jahres in Prag.