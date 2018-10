Gemeindebibliothek in Holasovice bei Opava wird ausgezeichnet

Die PavelKřížkovský-Gemeindebibliothek in Holasovice / Kreuzendorf siegte im Wettbewerb um die Bibliothek des Jahres. Die Bibliothek aus der Gemeinde nahe Opava / Troppau wurde für die Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung, die Qualität des Bücherfonds und die Arbeit der Bibliothekarinnen ausgezeichnet.

In der Kategorie der Stadtbibliotheken siegte die Regionalbibliothek in Karviná. Die Preise nahmen die Vertreter der Bibliotheken am Dienstag im Prager Clementinum von Kulturminister Anonín Staněk (Sozialdemokraten) entgegen.