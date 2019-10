Geheimdienstchef warnt vor Rechtsextremismus und bestätigt Einsatz gegen russische Spione

Der Rechtsextremismus sei weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr in Tschechien. Dies sagte der Chef des zivilen Geheimdienstes BIS, Michal Koudelka, bei einer Konferenz im Abgeordnetenhaus am Montag. Zwar sei die Zahl der Rechtextremisten hierzulande gesunken, doch sei eine Radikalisierung mit Verweis auf die jüngsten Anschläge in Deutschland und Neuseeland nicht auszuschließen, so Koudelka. weiterhin sieht der BIS-Chef den islamistischen Terror als weitere kurzfristige Bedrohung für Tschechien.

Michal Koudelka bestätigte außerdem einen erfolgreichen Schlag gegen ein russisches Spionagenetzwerk in Tschechien im vergangenen Jahr. Daran sei unter anderem die Sondereinheit für organisierte Kriminalität beteiligt gewesen.