Gefallener Afghanistan-Soldat Procházka wird in USA ausgezeichnet

Der in Afghanistan getötete Hundeführer Tomáš Procházka soll in den USA posthum mit der Bronze Star Medal ausgezeichnet werden. Dies bestätigte ein Vertreter der USA-Botschaft in Prag am Montag. Die Bronze Star Medal gehört zu den zehn höchsten militärischen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten.

Tomáš Procházka wurde im vergangenen Jahr nahe seinem Stützpunkt in Shindand in der Provinz Herat von einem afghanischen Soldaten getötet. In diesem Jahr wurde er von Tschechiens Präsident Miloš Zeman mit der Heldenmedaille ausgezeichnet.