Gedenktafel in Arromanches erinnert an tschechoslowakische Soldaten im Zweiten Weltkrieg

In Arromanches in der Normandie wurde am Freitag eine Gedenktafel feierlich enthüllt, die an die Tschechoslowakische unabhängige Panzerbrigade erinnert. Die Brigade war eine Panzereinheit der im Ausland lebenden Tschechen und gehörte den Alliiertentruppen an. Sie war an der Belagerung von Dürnkirchen 1944 beteiligt.

Die Gedenktafel wurde von der westböhmischen Stadt Plzeň / Pilsen gestiftet. Repräsentanten der Stadt sowie Vertreter der tschechischen Botschaft in Frankreich nahmen an der feierlichen Enthüllung im Museum der Alliiertenlandung in Arromanches teil.