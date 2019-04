Gedenktafel für Retterin Warriner in Prag enthüllt

Am Prager Hotel Alcron wurde am Montag eine Gedenktafel für die Britin Doreen Warriner enthüllt, die vor 80 Jahren half, jüdische Kinder und weitere tschechoslowakische Bürger vor den Klauen des deutschen Nationalsozialismus zu retten. Gemeinsam mit ihrem Landsmann Nicholas Winton und weiteren Briten schuf sie ein Netz von Leuten, die Transporte von durch das NS-Regime bedrohten Menschen nach Großbritannien organisiert haben. Die Gedenktafel wurde von Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) gemeinsam mit dem Neffen der Heldin, Henry Warriner, und dem britischen Botschafter in Tschechien, Nicholas Archer, enthüllt.

Doreen Warriner half vor allem politischen Flüchtlingen. Sie und Winton haben Tausende Menschen vor dem sicheren Tod gerettet. Die Britin ist im Dezember 1972 nach einem Infarkt verstorben.