Gedenktafel erinnert an Bombardierung Ostraus am 29. August 1944

An die nahezu 500 Opfer, die bei der Bombardierung Ostraus am 29. August 1944 ums Leben kamen, wird neuerdings durch eine Gedenktafel erinnert. Sie wurde am Donnerstag im Stadtzentrum an dem Platz enthüllt, wo damals die Bomben fielen. Sie zerstörten ein Eckhaus auf dem heutigen Masaryk-Platz und weitere Gebäude in der Umgebung, darunter das Kaufhaus Rix in der Straße des 28. Oktober. Als Symbol der Bombardierung ist das Kaufhaus auf der Gedenktafel bildlich festgehalten.

Schöpfer der Gedenktafel ist der bildende Künstler Marek Pražák, der mit dem Stadtzentrum von Ostrava / Ostrau und dessen Geschichte eng verbunden ist. An den Luftangriff auf Ostrau erinnert zudem die Ausstellung „Ostrava 29. srpna 1944“, die ebenfalls am Donnerstag eröffnet wurde.