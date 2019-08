Gedenkstätte für Völkermord an Sinti und Roma in Hodonín eröffnet

Im südmährischen Hodonín u Kunštátu ist eine Gedenkstätte für den Völkermord an den Sinti und Roma (Porajmos) eröffnet worden. An dem Ort wurden während des Zweiten Weltkriegs rund 1300 Sinti und Roma in einem KZ gefangen gehalten. Viele Angehörige dieser Volksgruppen starben in der Haft, die meisten wurden von den Nationalsozialisten in Vernichtungslagern umgebracht.

Die Gedenkstätte ist vom Museum für die Kultur der Roma in Brno / Brünn gestaltet worden. Die Eröffnung erfolgte bei einem Gedenkakt zu den Opfern des Porajmos am Dienstag.