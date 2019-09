Gedenkstätte für verfolgte Geistliche zieht aus Kloster nach Králíky um

Die Gedenkstätte für verfolgte Geistliche, die sich im Klosterareal auf dem Muttergottesberg bei Králíky / Grulich befindet, muss nach fast zehn Jahren umziehen. Die Kirche hat vor die Räumlichkeiten im Wallfahrtsort zu renovieren und dort ein Besucherzentrum zu errichten. Dies teilten die Leiter des Vereins für die Militärgeschichte Erika Brno, Richard M. Sicha, und der Rektor der Wallfahrtskirche, Karel Moravec, am Donnerstag mit.

Die Gedenkstätte wird künftig in einem Gebäude auf dem Großen Marktplatz in Králíky untergebracht. Zuerst müssen die Räumlichkeiten in Stand gesetzt werden. Der Verein aus Brünn, der Träger der Gedenkstätte ist, mietete in Stadt Räumlichkeiten des ehemaligen Gymnasiums. Dort betreibt der Verein bereits ein Museum für Zollwesen. Die Dauerausstellung erinnert an die Verfolgung von Geistlichen in der Tschechoslowakei in den 1950er Jahren. Im Internierungslager in Králíky waren in den Jahren 1950 bis 1961 mehr als 500 Mitglieder von Kirchenorden eingesperrt.