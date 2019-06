Gedenken an Massaker von Lidice

Mehrere Hundert Menschen haben im mittelböhmischen Ort Lidice an das dortige Massaker durch deutsche Sicherheitskräfte vor 77 Jahren erinnert. An dem Gedenkakt am Samstag nahmen auch der Abgeordnetenhausvorsitzende Radek Vondráček (Partei Ano) und die Überlebende Marie Šupíková teil. Lidice gilt als schlimmster Massenmord der Nationalsozialisten auf tschechischem Boden.

Deutsche Sicherheitskräfte erschossen am 10. Juni 1942 alle Männer des Ortes, die meisten Kinder und viele Frauen wurden später in KZs und Vernichtungslagern ermordet. Insgesamt kamen rund 300 Menschen bei dem Massenmord ums Leben. Das Dorf wurde völlig zerstört. Die NS-Führung initiierte das Massaker nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich. Es sollte eine Vergeltungsaktion sein.