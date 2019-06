Gedenken an Massaker von Ležáky

Am Sonntag wird am ehemaligen Standort von Ležáky an die Auslöschung des Dorfes durch die deutschen Besatzer vor 77 Jahren erinnert. Zum Gedenken an das Verbrechen findet eine Kranzniederlegung statt, unter anderem wird eine Rede von Premier Andrej Babiš erwartet.

Ležáky wurden zwei Wochen nach Lidice ebenso wegen des Attentats auf den Reichsprotektor Reinhard Heydrich niedergebrannt. Bei dem Massaker wurden 51 Menschen ermordet, vor allem die Kinder des Ortes wurden in die Vernichtungslager verschleppt.