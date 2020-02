Gedenken an Ján Kuciak in der Slowakei, Prag und Brünn

In nahezu 50 Städten der Slowakei, aber auch in Prag und Brno / Brünn, werden am Freitagnachmittag Gedenkveranstaltungen zu Ehren des Journalisten Ján Kuciak und dessen Partnerin Martina Kušnírová stattfinden. Beide slowakischen Staatsbürger sind vor genau zwei Jahren ermordet worden. Als Journalist hatte Kuciak einen schweren Korruptionsfall aufdecken wollen. Dies wurde ihm aber durch das Attentat verwehrt. Im Mordfall Kuciak und Kušnírová wurden fünf Personen angeklagt, zwei von ihnen einschließlich des Todesschützen haben die Tat gestanden.

Der Mord an den beiden jungen Slowaken hatte vor zwei Jahren zu mächtigen Demonstrationen gegen die Regierung in Bratislava geführt. Der damalige slowakische Premier Robert Fico ist daraufhin zurückgetreten, er wurde durch Vizepremier Peter Pellegrini ersetzt. Der Fall wurde insbesondere als ein Angriff auf die Pressefreiheit eingestuft.