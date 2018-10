Gebühr für Beschwerden gegen Infrastrukturprojekte geplant

Das Verkehrsministerium will Gegner von großen Infrastrukturprojekten in Tschechien zur Kasse bitten. Einen entsprechenden Plan stellte Ressortchef Dan Ťok (parteilos) am Samstag auf dem Nachrichtenportal idnes.cz vor. Demnach müssten beispielsweise Aktivisten bei einer Beschwerde gegen den Bau einer Autobahn eine Gebühr von 50.000 Kronen (2000 Euro) entrichten. Diese könnte bei Erfolg des Antrags jedoch zurückerstattet werden, so Ťok.

In der Vergangenheit verzögerten sich Infrastrukturprojekte durch sogenannte Flächenbeschwerden gegen die geplante Bebauung massiv. Ein Beispiel hierfür ist die Autobahn D8 von Prag in Richtung Dresden.