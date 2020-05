Galopprennsport: 100. Tschechische Derby auf Anfang September verlegt

Das 100 Tschechische Derby wird wegen der Coronavirus-Pandemie von seinem Termin im Juni auf Anfang September verschoben. Das hat das Präsidium des tschechischen Jockey Clubs am Montag entschieden. Das Derby ist ein Galopprennen für dreijährige Pferde und zugleich der Hauptpreis des Landes in der jeweiligen Saison des Galopprennsports.

Die Saison wird wie schon früher geplant am 18. Mai in Most / Brüx beginnen. Das Auftaktrennen und die weiteren sieben Renntage bis Anfang Juli werden ohne Zuschauer stattfinden.