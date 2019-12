Galerie in Litoměřice zeigt Werke von Lucas Cranach

In der nordböhmischen Kunstgalerie in Litoměřice / Leitmeritz wurde eine Ausstellung mit dem Titel „Lucas Cranach und Nordwestböhmen“ eröffnet. Eines der wertvollsten Exponate der Galerie und des Museums der Diözese Litoměřice sei der Heilige Antonius als Eremit von Lucas Cranach dem Älteren, teilte die Mitarbeiterin der Galerie Michaela Ottová mit. Das Werk stammt ihren Worten zufolge aus den 1520-er Jahren. Das Gemälde diente als ein Altarbild. In der Ausstellung werden auch weitere Cranachs Werke gezeigt

Die Ausstellung „Lucas Cranach und Nordwestböhmen“ ist in Litoměřice bis 8. März 2020 zu sehen.