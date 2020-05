Fußballer Jankto: Bin seit zwei Monaten in meiner Wohnung „eingesperrt“

Der tschechische Fußball-Nationalspieler Jakub Jankto ist schon seit fast zwei Monaten mit Freundin und Kind an seine Wohnung im italienischen Genua gebunden. Wegen der Coronavirus-Pandemie, die vor allem in Norditalien hart zugeschlagen hat, gilt im Stiefelstaat eine sehr strenge Quarantäne. Mit dem Covid-19-Erreger hatten sich sechs seiner Mitspieler bei Sampdoria Genua sowie mehrere Personen in der Leitung und Verwaltung des Clubs angesteckt. Alle sind aber bereits genesen. Jankto fühlt sich gesundheitlich auf der Höhe, doch den staatlichen Anordnungen zufolge muss er weiter zu Hause bleiben. Seit ein paar Tagen darf er wenigstens schon wieder joggen gehen.

Zwei Monate quasi in seiner eigenen Wohnung eingesperrt zu sein, und noch dazu mit einem elfmonatigen Sohn, der gerade seine ersten Zähnchen bekommt, dies sei nicht einfach, sagte Jankto der Nachrichtenagentur ČTK. Wenn er aber für eine gewisse Zeit nach Tschechien zurückgekehrt wäre, hätte er ebenso zwei Wochen in Quarantäne verbringen müssen. Zudem wisse man in Italien bis heute nicht, ob die laufende Saison in der Serie A noch zu Ende gespielt wird oder nicht. Dies könne sich von Tag zu Tag ändern, bemerkte Jankto. Wenn er aber eher gewusst hätte, dass er in Italien zwei Monate und wohl noch länger so abgeschottet leben müsse, dann wäre er mit seiner Familie gewiss nach Tschechien gekommen, resümierte der 24-jährige Mittelfeldspieler.