Fußball: Zweite Testserie in Profiligen komplett Coronavirus-negativ

In der zweiten Testserie vor dem Re-Start der ersten und zweiten Fußball-Liga Tschechiens waren alle Ergebnisse negativ. Keinen positiven Fall auf das neuartige Coronavirus gab es auch nicht bei den Erstligisten Slavia Prag und FK Mladá Boleslav, bei denen in der ersten Serie noch je ein Spieler diesen Befund hatte. Die beiden Clubs können daher ihr direktes Duell am Dienstagabend ab 20 Uhr austragen, genauso wie weitere sechs Teams, deren Partien zwei Stunden früher angepfiffen werden. Am Mittwoch wird der 25. Spieltag mit weiteren vier Begegnungen abgeschlossen.

In der zweiten Liga haben 14 von 16 Mannschaften den zweiten Test bestanden. Die Ergebnisse von den Spielern aus Ústí nad Labem / Aussig und des Vereins Zbrojovka Brünn stehen noch aus, da sie erst am Donnerstag spielen. Die zweite Liga hat ihren Neustart schon am Montag mit der Begegnung zwischen Dukla Prag und Vysočina Jihlava vollzogen, die Hauptstädter gewannen das Match mit 2:1.