Fußball: Viktoria Pilsen sichert sich Platz in Europa League

Der tschechische Fußballmeister Viktoria Pilsen überwintert in der Europa League. Am Mittwochabend gewannen die Westböhmen in der Champions League mit 2:1 gegen den AS Rom. Damit sicherten sich die Schützlinge von Ex-Nationaltrainer Pavel Vrba den dritten Platz in der Gruppe G, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Für AS Rom war ein Verbleib in der europäischen Top-Klasse schon vor dem letzten Gruppenspiel klar.

Im zweiten Spiel der Gruppe G sorgte ZSKA Moskau für eine Überraschung. Die Russen siegten mit 3:0 bei Real Madrid. Dennoch blieb ZSKA auf dem letzten Platz in der Gruppe.