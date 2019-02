Fußball: Tschechischer Nationaltrainer hat Interesse an Davie Selke

Der tschechische Fußballnationaltrainer Jaroslav Šilhavý hat Interesse an den Diensten von Hertha-Stürmer Davie Selke. Er sei ein „wirklich guter Spieler“, so Šilhavý gegenüber dem privaten TV-Sender Televize Seznam. Falls Selke weiter so auftrete wie zuletzt, könne man ihn in Erwägung ziehen, ließ der Nationalcoach wissen.

Davie Selkes Mutter kommt aus Tschechien. Laut Šilhavý rechnet sich der 24-jährige Bundesligaprofi nur geringe Chancen aus, in die deutsche Elf berufen zu werden. Da Selke bisher nur für die deutschen Nachwuchs-Nationalteams aufgelaufen ist, könnte er den Regularien nach für das tschechische A-Team auf Torjagd gehen.