Fußball: Tschechische Liga wird vorerst nicht unterbrochen

Die erste und zweite tschechische Fußballliga werden vorerst nicht wegen des Coronavirus unterbrochen. Das hat der Ligaverband am Mittwoch entschieden. Die Begegnungen der kommenden beiden Spieltage werden jedoch ohne Zuschauer stattfinden, nachdem die Regierung ein Veranstaltungsverbot ausgesprochen hat.

Nach der Länderspielpause will sich die Ligaleitung erneut beraten. In der obersten tschechischen Fußballspielklasse stehen noch sechs Punkterunden an sowie fünf Playoff-Runden.