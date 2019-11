Fußball: Tschechiens U 21 siegt bei EM-Qualifikation in Kroatien

Die tschechische U-21-Fußballnationalmannschaft hat in der Qualifikation zur Europameisterschaft einen wichtigen Sieg eingefahren. Am Montagabend gewannen die Schützlinge von Trainer Karel Krejčí mit 2:1 in Kroatien. Durch den Erfolg ist Tschechien zwischenzeitlich auf den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe vorgerückt. Griechenland, das einen Punkt dahinter liegt, hat allerdings eine Partie weniger absolviert. Auf dem dritten Platz liegen die Schotten mit drei Punkten weniger.

Die U-21-EM wird im Juni kommenden Jahres in Ungarn und Slowenien ausgetragen. Direkt für die Endrunde qualifiziert sind jeweils die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite. Die restlichen Gruppenzweiten gehen in die Playoffs um weitere vier Teilnehmerplätze.