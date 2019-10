Fußball: Tschechien unterliegt Nordirland mit 2:3 in Testspiel

Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat am Montag ein Testspiel in Prag gegen Nordirland mit 2:3 verloren. Nach der ersten Halbzeit führten die Nordiren bereits mit 3:0. Erst in der 67. Minute gelang Vladimír Darida von Hertha BSC Berlin der Anschlusstreffer. Eine Minute später schoss Alex Král von Slavia Prag das zweite Tor für die Hausherren.

Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý wechselte bei dem Test im Vergleich zum Qualifikationsspiel gegen England auf zehn Positionen durch. Im November bestreitet Tschechien noch zwei Spiele in der Qualifikation zur Europameisterschaft. Zunächst trifft die Nationalmannschaft in Plzeň / Pilsen auf das Team des Kosovo, anschließend tritt sie in Bulgarien an.