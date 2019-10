Fußball: Tschechien unterliegt im Länderspiel Nordirland mit 2:3

Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat im Länderspiel gegen das Team Nordirlands am Montag in Prag mit 2:3 verloren. Nach der ersten Halbzeit führten die Spieler Nordirlands schon mit 3:0. Erst in der 67. Minute gelang es Vladimír Darida den nordirischen Torhüter zu überwinden. Eine Minute später schoss Alex Král das zweite Tor.

Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý hat im Vergleich mit dem Quali-Spiel gegen England zehn andere Spieler nominiert. Im November erwarten das Team Tschechiens noch zwei Spiele der EM-Quali. Zuerst trifft die Nationalmannschaft in Pilsen auf das Team vom Kosovo, anschließend spielt sie gegen Bulgarien.