Fußball: Tschechien unterliegt Bulgarien in EM-Qualifikation

Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat am Sonntag ihr abschließendes Spiel in der EM-Qualifikation verloren. Die Schützlinge von Trainer Jaroslav Šilhavý unterlagen Bulgarien mit 0:1 in Sofia. Vasil Boschikow entschied die Begegnung in der 56. Minute. Das Spiel fand wegen einer Strafe der Uefa vor leeren Zuschauerrängen statt.

Tschechien hat bereits am vergangenen Donnerstag das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr gelöst. Die Gesamtbilanz in der Qualifikation lautet fünf Siege und drei Niederlagen.