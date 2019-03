Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft unterlag bei einem Testspiel am Dienstagabend in Prag der Nationalelf Brasiliens mit 1:3.

David Pavelka hatte die Gastgeber in der 37. Minute zuvor noch in Führung gebracht. In der zweiten Spielhälfte drehten aber die Brasilianer durch das Tor von Roberto Firmino (49.) und zwei Tore von Gabriel Jesus (83./90.) noch das Spiel.