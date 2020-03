Fußball: Tschechien trifft in Nations League auf Israel, Schottland und die Slowakei

Im zweiten Jahrgang der Nations League trifft Tschechien in der Gruppe 2 der Liga B auf Israel, Schottland und die Slowakei. Die Begegnungen wurden am Dienstag in Amsterdam ausgelost. Dabei sind Schottland und Israel mögliche Gegner der tschechischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Sommer dieses Jahres.

Bereits in der vergangenen Ausgabe des neuen UEFA-Turniers in der vorhergehenden Saison war es zu einem tschecho-slowakischen Derby gekommen. Damals erreichte Tschechien hinter der Ukraine und vor der Slowakei den zweiten Gruppenplatz.