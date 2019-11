Fußball: Tschechien trifft bei Euro 2020 auf England und Kroatien

Tschechien trifft bei der Fußball Europameisterschaft 2020 in der Gruppe D auf England, Kroatien und Sieger des Qualifikations-Wegs C. Die Paarungen für die Gruppenphase der EM wurden am Samstag in Bukarest ausgelost. Der vierte Mannschaft der Gruppe D wird nach den Europa-League-Playoffs Ende März feststehen, konkret geht es dabei um Israel, Norwegen, Schottland oder Serbien.

Die Fußball-EM 2020 findet erstmals in verschiedenen Städten Europas statt. Das Finale wird schließlich im Wembley-Stadion in London gespielt.